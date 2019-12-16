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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Kadın doktorlar 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü'yü tercih etti

Erzurum'da görev yapan kadın doktorlar, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak favori fotoğraflarını seçti.

İlhami Erkılıç   | 16.12.2019
Kadın doktorlar 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü'yü tercih etti Fotoğraf: İlhami Erkılıç/AA

Erzurum


Erzurum'da görev yapan ve kendilerini "güçlü kızlar" olarak nitelendiren kadın doktorlar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır ile bazı doktorlar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.


Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Çakır ve hastanenin acil servisinde çalışan doktorlar, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Özkan Bilgin'in "Süper ay" sporda ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.


Süper Ay

Oylama sonrası fotoğrafları değerlendiren Çakır, AA'nın yılın fotoğraf oylamasına katıkları için mutlu olduklarını belirterek, her fotoğrafın birbirinden güzel olduğunu söyledi.


Şahika Ercümen'den dünya rekoru

Çakır, oylamada fotoğraf seçerken zorlandıklarını ve AA'nın çalışmalarını beğenerek yakından izlediklerini anlatarak, "Oylamada hem Türkiye hem de dünya gündeminden çok güzel fotoğraflar vardı. Güçlü kızlar ekibi olarak güzel kararlar verip oyumuzu kullandık, inşallah seçtiğimiz fotoğraflar dereceye girer. Kadın hekimler olarak yine oylamaya katılmak istiyoruz." dedi.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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