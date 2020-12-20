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Türkiye, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Gümrükçüoğlu'nun tercihi 'Diyarbakır Anneleri' oldu

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Elif Küçük   | 20.12.2020
KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Gümrükçüoğlu'nun tercihi 'Diyarbakır Anneleri' oldu

İstanbul

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Gümrükçüoğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Gümrükçüoğlu, "haber" kategorisindeki tercihini Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" adlı fotoğrafından yana kullandı.

"Spor" kategorisinde Erçin Ertürk'ün çektiği "Antrenmanlarını evinin bahçesindeki portatif havuzda yapıyor" başlıklı fotoğrafı oylayan Gümrükçüoğlu, "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" adlı karesine oy verdi.

"Son evlat, PKK'nın elinden kurtulana kadar bu destek sürecek"

Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "haber" kategorisinde oyladığı "Diyarbakır Anneleri" adlı fotoğrafın, terör örgütü PKK tarafından çocukları kandırılarak dağa götürülen annelerin, çocuklarına ulaşmak için başlattıkları destansı eylemi konu edindiğini söyledi.

Diyarbakır'da anne Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı ve mutlu sonla biten eyleminin, yüreği evlat hasretiyle yanan yüzlerce anneye cesaret verdiğini ifade eden Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:

"Hacire annenin oğluna kavuşmasının ardından Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde evladını terör örgütünden kurtarmak isteyen annelerin sayısı artmaya başladı. KADEM de ilk günlerden itibaren Diyarbakır annelerinin yanındaydı, evlat nöbetindeki aileleri yalnız bırakmadı. Annelerle birebir görüşerek desteklerini peyderpey sürdürdü. Son evlat, PKK'nın elinden kurtulana, anneler çocuklarına kavuşana kadar da bu destek sürecek."

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