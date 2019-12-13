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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın tercihi 'Beyaz yürüyüş' oldu

Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hilmi Sever   | 13.12.2019
Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın tercihi 'Beyaz yürüyüş' oldu

Almanya

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Kaan ve Kenan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde seçim yaptı.

Kaan Ayhan, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafına oy verdi.

Kenan Karaman ise haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafını seçerken, diğer iki kategoride Kaan gibi, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını seçti.

İki futbolcu da fotoğrafları uzun süre inceledi. Fotoğrafları çok beğendiklerini belirten milli futbolcular, emeği geçenleri tebrik etti.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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