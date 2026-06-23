Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura, AA'yı ziyaret etti Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Büyükelçi Tamura’yı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, AA'nın küresel haber yapılanması, çalışma usulü ve faaliyetleri hakkında Büyükelçi Tamura’yı bilgilendirerek, AA'nın dünyanın farklı bölgelerindeki aktif içerik üretimine dikkati çekti.

Özhan da AA'nın tarihine, faaliyetlerine ve yürüttüğü çalışmalara ilişkin Büyükelçi Tamura’ya bilgi verdi.

AA Genel Müdürü Karagöz’ün Büyükelçi Tamura’ya “İstanbul Photo Awards 2026” fotoğraflarının yer aldığı kitabı hediye etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Ayrıca Karagöz ile Tamura, AAtölye Sergi Salonu'nda bulunan "İstanbul Photo Awards 2026" sergisini gezdi.