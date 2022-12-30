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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Savaşın yüzü" fotoğrafını seçti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Yusuf Soykan Bal   | 30.12.2022
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Savaşın yüzü" fotoğrafını seçti Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

Çetin, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "spor", "haber" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


Şampiyonlar

Çetin, "Spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", "haber" kategorisinde Wolfgang Schwan'ın "Savaşın yüzü" ve Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu", "çevre-yaşam" kategorisinde ise Muhammed Said'in "İdlib'de kar" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.


Savaşın yüzü


TOGG’un ilk yolculuğu

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