Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Savaşın yüzü" fotoğrafını seçti
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Ankara
Çetin, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "spor", "haber" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Şampiyonlar
Çetin, "Spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", "haber" kategorisinde Wolfgang Schwan'ın "Savaşın yüzü" ve Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu", "çevre-yaşam" kategorisinde ise Muhammed Said'in "İdlib'de kar" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Savaşın yüzü
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TOGG’un ilk yolculuğu