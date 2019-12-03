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Kurumsal Haberler

İzmir Valisi Ayyıldız'ın seçimi 'Millilerden asker selamı'

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 5 fotoğraf seçti.

Tezcan Ekizler   | 03.12.2019
İzmir Valisi Ayyıldız'ın seçimi 'Millilerden asker selamı' Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Ayyıldız, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisindeki fotoğrafları inceledi.

Ayyıldız, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi" ve Mahmut Serdar Alakuş'un "Abidjan'da yaşam", Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı" spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Vali Ayyıldız, fotoğrafları çok beğendiğini belirterek emeği geçen tüm AA çalışanlarına teşekkür etti.

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