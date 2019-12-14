Euro
6.46
Dolar
5.81
BIST 100
110,476.60
Altın
1,475.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuşuyor
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

İYİ Partili Türkkan, oyunu Mehmetçik'ten yana kullandı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor" ve "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Ali Kemal Akan   | 14.12.2019
İYİ Partili Türkkan, oyunu Mehmetçik'ten yana kullandı Fotoğraf: Murat Kaynak / AA

TBMM

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TBMM Genel Kurulunda devam eden 2020 yılı bütçe görüşmeleri sırasında AA Parlamento Editörlüğü'nü ziyaret eden Türkkan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2019'a damga vuran olayları yansıtan fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

"Haber" kategorisindeki oyunu, Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırdığı Tel Halaf bölgesinde bir askerin çocuğa şeker ikram ettiği sırada çekilen "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafa veren Lütfü Türkkan, diğer kategorilerdeki fotoğrafları da tek tek inceledi.

"Yaşam" kategorisinde tercihini "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor" adlı fotoğraftan yana kullanan Türkkan, "spor" kategorisinde ise "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Lütfü Türkkan, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Fotoğrafların hepsi çok güzeldi, keşke birden fazla fotoğraf seçebilseydim." dedi.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NATO’nun yeni meşruiyet kaynağı Çin mi?
Irak’ta belirsizliğin temel parametreleri
Suriye Anayasa Komitesi ikinci tur toplantıları ölü doğdu
TCMB 4 toplantıda politika faizini 1200 baz puan indirdi
Latin Amerika ve güncel sorunları

Benzer haberler

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tercihi 'Teröre başörtülü yanıt' oldu

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tercihi 'Teröre başörtülü yanıt' oldu

İYİ Partili Türkkan, oyunu Mehmetçik'ten yana kullandı

Milli okçular AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Bakan Turhan'ın seçimi 'Zirvedeki yollar açıldı' fotoğrafı oldu

Bakan Turhan'ın seçimi 'Zirvedeki yollar açıldı' fotoğrafı oldu
Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kapan favori fotoğraflarını oyladı

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kapan favori fotoğraflarını oyladı
Kadın Hokey Milli Takımı tercihini yaptı

Kadın Hokey Milli Takımı tercihini yaptı