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Kurumsal Haberler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında seçimini yaptı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Adem Balta  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında seçimini yaptı

TBMM

Usta, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Usta, "Çevre-Yaşam" kategorisinde, Sayim Harmancı'nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sıcak illerden gelen göçer ailelerin, yaz boyunca serin hava, temiz su kaynakları ve verimli otlakların bulunduğu Van ve Hakkari'deki yüksek rakımlı yaylalarda konakladığı "Dağlar arasında" fotoğrafından yana oyunu kullandı.

Erhan Usta, "Haber" kategorisinde, Utku Uçrak'ın "Hava manevrası" fotoğrafını seçti.

"Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları"; "Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz Birimiz İçin" fotoğrafına oy veren Usta, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sonucu yıkılan bir binanın enkazından kuzeni tarafından çıkarılan ve hayatını kaybeden Filistinli kızın yer aldığı "Haykırış" fotoğrafından yana tercihini yaptı.

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