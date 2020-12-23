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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

İTO Başkanı Avdagiç'in tercihi 'Koronavirüsle zorlu mücadele' oldu

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Avdagiç, haber kategorisinde "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafını, yaşam kategorisinde "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu" ve spor kategorisinde "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını oyladı.

Abdulselam Durdak   | 23.12.2020
İTO Başkanı Avdagiç'in tercihi 'Koronavirüsle zorlu mücadele' oldu

İstanbul

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Avdagiç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde "Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi..Tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz" notuyla Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafını seçen Avdagiç, yaşam kategorisinde "Savaşın bedelini çocuklar ödüyor" notuyla Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu" ve spor kategorisinde ise "Spora hiçbir şey engel değil" ifadesiyle Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını oyladı.


Koronavirüsle zorlu mücadele

Avdagiç ayrıca tüm fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.


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