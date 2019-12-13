İTO Başkanı Avdagiç'in oyu 'İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı'ya
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, haber kategorisinde, yaşam ve spor kategorisindeki fotoğrafları oyladı.
İstanbul
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Avdagiç , AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye'de ve dünyada gündemi etkileyen önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.
İsrail polisinden Mescid-i Aksa’da saldırı
Şekib Avdagiç, haber kategorisinde Faiz Ebu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı" ve "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Çamlıca'da Kandil akşamı
Avdagiç, "Millilerden asker selamı" fotoğrafını çeken, Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini takip ederken gözünden yaralanan AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Millilerden asker selamı
Gelenekselleşen "Yılın Fotoğrafları" oylamasıyla Anadolu Ajansı'nın (AA) bir kez daha kalitesinin ortaya çıktığına dikkati çeken Avdagiç, AA çalışanlarına başarılar diledi.
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