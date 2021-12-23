Dolar
10.68
Euro
12.11
Altın
1,804.71
ETH/USDT
3,930.10
BTC/USDT
48,299.00
BIST 100
1,788.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katılıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

İTO Başkanı Avdagiç, oyunu 'Çaresiz bekleyiş' başlıklı fotoğrafa verdi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 23.12.2021
İTO Başkanı Avdagiç, oyunu 'Çaresiz bekleyiş' başlıklı fotoğrafa verdi

İstanbul

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Avdagiç, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Avdagiç, "haber" kategorisinde Sefa Karacan'ın, Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır noktasında, çoğunluğu Irak'tan vize alarak gelen ve Avrupa hayaliyle Polonya'ya geçmeye çalışanların soğuk hava şartlarındaki bekleyişini gösteren "Çaresiz bekleyiş" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde Mohammed Shajahan'ın, çocukların Bangladeş'in güneydoğusundaki Chittagong eyaletinde yer alan Ananda Bazar Çöp alanında kullanılabilecek ya da satılabilecek eşyaları aradığı "Çöplükteki yaşam" başlıklı fotoğrafını beğenen Avdagiç, "Spor" kategorisinde ise oyunu, Ali Atmaca'nın, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategorisinde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz'un kazandığı müsabaka sonrası yaşadığı sevinci gösteren "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına ilişkin değerlendirmede bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Kimsenin açıkçası tanımadığı, madalya beklemediği genç bir kardeşimiz var; Mete Gazoz... Çok uzun, sabırlı bir geçmişle olimpiyatlardaki ilk altın madalyamızı Mete Gazoz kazandırdı. O yüzden ben de Mete Gazoz’un Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndaki sevincini yansıtan fotoğrafı seçiyorum." dedi.

Avdagiç, Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam" başlıklı fotoğrafının, bu hayatın zor yönünü gösterdiğini belirterek, "Bunu da görmemiz ve günlük hayatımızda gözden kaçırmamamız lazım." diye konuştu.

Sefa Karacan'ın "Çaresiz bekleyiş" başlıklı fotoğrafına ilişkin Avdagiç, dünyanın en önemli problemlerinden biri olan mülteci sorununa dikkati çekmesi dolayısıyla bu fotoğrafa oy verdiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı
Güney Kore'de Kovid-19 kaynaklı en fazla ölüm son 24 saatte kaydedildi
Avustralya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor
Araştırma: Omicron bulaşanların hastaneye kaldırılma riski daha az
ABD'de Omicron varyantı 50 eyalete yayıldı

Benzer haberler

İTO Başkanı Avdagiç, oyunu 'Çaresiz bekleyiş' başlıklı fotoğrafa verdi

İTO Başkanı Avdagiç, oyunu 'Çaresiz bekleyiş' başlıklı fotoğrafa verdi

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'nin tercihi 'Ciğerlerimiz yandı' fotoğrafı oldu

Afyonkarahisar Valisi Çiçek ile Belediye Başkanı Zeybek favori AA karelerini seçti