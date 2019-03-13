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Kurumsal Haberler

İTO Başkanı Avdagiç AA Finans Masası'na konuk olacak

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç, yarın Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak.

Bahar Kara   | 13.03.2019
İTO Başkanı Avdagiç AA Finans Masası'na konuk olacak

İstanbul
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

Avdagiç, yarın saat 14.00'da başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

İTO Başkanı Avdagiç'in açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.

AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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