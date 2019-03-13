İTO Başkanı Avdagiç AA Finans Masası'na konuk olacak
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç, yarın Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak.
İstanbul
Avdagiç, yarın saat 14.00'da başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
İTO Başkanı Avdagiç'in açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.
AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.