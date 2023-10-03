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Kurumsal Haberler

İtalya'daki prestijli uluslararası fotoğraf yarışmasında AA foto muhabirlerine 4 ödül

İtalya'da düzenlenen "Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri"nde, bu yıl Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri, 4 ödül aldı.

Barış Seçkin  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
İtalya'daki prestijli uluslararası fotoğraf yarışmasında AA foto muhabirlerine 4 ödül AA muhabiri Wolfgang Schwan, "Ukrayna Savaşı" başlıklı fotoğraf serisiyle "Hikaye Anlatım" kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

Roma

Fotoğraf alanında uluslararası prestije sahip Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde 2023 yılı ödüllerinin sahipleri belli oldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 500. günü

Dünyaca ünlü yarışmada, AA foto muhabirleri 4 ayrı ödüle layık görüldü.

2023 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde, AA foto muhabiri Wolfgang Schwan, "Ukrayna Savaşı" başlıklı fotoğraf serisiyle "Hikaye Anlatım" kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

Schwan, "Olena Curillo: Ukrayna Savaşı'nın yüzü" başlıklı fotoğrafıyla "Belgesel&Foto Muhabirliği" kategorisinde de mansiyon ödülü aldı.

Aynı yarışmada, AA foto muhabiri Emin Sansar, "Savaşın ortasındaki Ukraynalı kadın", Andrea Carrubba da "Kramatorsk Tren Garı'na Rus saldırısı" başlıklı fotoğrafıyla, "Belgesel&Foto Muhabirliği" kategorisinde "Olağanüstü Sanat Eseri" ödüllerini kazandı.

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