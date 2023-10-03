İtalya'daki prestijli uluslararası fotoğraf yarışmasında AA foto muhabirlerine 4 ödül
İtalya'da düzenlenen "Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri"nde, bu yıl Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri, 4 ödül aldı.
Roma
Fotoğraf alanında uluslararası prestije sahip Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde 2023 yılı ödüllerinin sahipleri belli oldu.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 500. günü
Dünyaca ünlü yarışmada, AA foto muhabirleri 4 ayrı ödüle layık görüldü.
2023 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde, AA foto muhabiri Wolfgang Schwan, "Ukrayna Savaşı" başlıklı fotoğraf serisiyle "Hikaye Anlatım" kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.
Schwan, "Olena Curillo: Ukrayna Savaşı'nın yüzü" başlıklı fotoğrafıyla "Belgesel&Foto Muhabirliği" kategorisinde de mansiyon ödülü aldı.
Aynı yarışmada, AA foto muhabiri Emin Sansar, "Savaşın ortasındaki Ukraynalı kadın", Andrea Carrubba da "Kramatorsk Tren Garı'na Rus saldırısı" başlıklı fotoğrafıyla, "Belgesel&Foto Muhabirliği" kategorisinde "Olağanüstü Sanat Eseri" ödüllerini kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.