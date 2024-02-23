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Kurumsal Haberler

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Emrah Altunkaya  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Korkmaz, İstanbulspor Tesisleri'nde, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Korkmaz, "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk" adlı fotoğraflarına oy verdi.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah tarafından çekilen İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılarda, Gazze kentindeki Eş-Şati Mülteci Kampı Al bölgesine aydınlatma fişeği atıldığı "Gece bombardımanı" isimli fotoğrafı seçen 41 yaşındaki teknik adam "Her ışık aydınlık anlamına gelmiyor, insanların hayatlarını karartan ışıklar bunlar." dedi.


Gece bombardımanı

"Haber" kategorisinde Samir Jordamovic'in Temmuz 1995'te Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın 28'inci yılında toprağa verilecek kurbanların yakınlarının tabutların başında dua ettiği "Uğurlama", fotoğrafını oylayan Korkmaz, "Bosna meselesi her zaman üzerinde durmamız gereken bir mesele. Çok daha erken ve ciddi bir reaksiyon verilebilirdi, orada sınıfta kaldı bütün insanlık, gerisi sonra geldi." açıklamasını yaptı.


Uğurlama

Korkmaz, "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'ye ait "Boğazın şahitliği" fotoğrafını oyladı.


Boğazın şahitliği

Spor kategorisinde motivasyona dikkat çekti

Son olarak "Spor" kategorisindeki seçimini yapan Osman Zeki Korkmaz, Fatemeh Bahrami tarafından çekilen ve 10 yıl önce trafik kazasında sol elini kaybetmesine rağmen tek eliyle crossfit sporcusu olmayı başaran İranlı Mahdia Khaki'nin yer aldığı "Engel tanımıyan" isimli fotoğrafı tercih ederek, "Bazen sporcu arkadaşlarımızı daha iyisini yapma konusunda yeterince motive edemediğimizi düşünüyorum, tıkandığımız yerler oluyor. Ama çok büyük hasarları bile eksiklik olarak görmeyerek büyük bir başarı elde etmiş biri var bu fotoğrafta, bence büyük bir motivasyon bu." değerlendirmesinde bulundu.


Engel tanımayan 

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