İstanbul'da rektörler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
İstanbul'daki bazı üniversitelerin rektörleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İstanbul
AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen rektörler, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde en beğendikleri kareleri seçti.
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, çevre-yaşam kategorisinde Pavel Pavlov'un çektiği "Kırmışlar kalbini", haberde Ali Atmaca'nın "Ekmek teknesi", sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı karelerine oy verdi.
Kurt, Anadolu Ajansının haber üretimi konusunda dünyanın en önemli haber ajanslarından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Özellikle 2 çocuğun yer aldığı 'Kırmışlar kalbini' fotoğrafı çok etkili. Bu fotoğrafı çocukların bir daha ağlamaması, gülmesi açısından seçtim. Haber kategorisinde ise 'Ekmek teknesi' fotoğrafını seçtim. Bilindiği gibi Ukrayna'dan tahıl için çıkış yoktu. Sayın Cumhurbaşkanımızın diplomatik girişimleriyle herkesin beklediği tahıl gemisi müjdesi, bütün dünyada memnuniyetle karşılanmıştı. Bu fotoğraf tarihi bir fotoğraftı. Spor alanında bizi çok sevindiren ampute takımımızın dünya şampiyonu olması bizim için çok önemliydi."
İTÜ Rektörü Koyuncu'nun tercihi "Ateş topu"
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, çevre-yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Üç kafadar", haberde Ayman Yaqoob'un "Ateş topu", sporda Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Koyuncu, bütün fotoğrafları çok başarılı bulduğunu dile getirerek, "3 kategorideki bütün fotoğraflar çok güzel. Birbirinden ayırt edilmesi çok zor fotoğraflar var." dedi.
Boğaziçi Rektörü "TOGG'un ilk yolculuğu"na oy verdi
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, çevre-yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Kutupsuz ayı", haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Taek Von Futbol" fotoğrafını oyladı.
İnci, fotoğrafların çok başarılı olduğunu anlatarak, "Fotoğrafların hepsi çok etkileyici. Çevre ilgili fotoğraflar doğamızın geleceğiyle alakalı önemli kareler içeriyor. Ayrıca yüzyılın başlangıcının en önemli haberi TOGG. TOGG ikinci yüzyılın, Türk yüzyılının başlangıcının en büyük işaretlerinden bir tanesidir." diye konuştu.
"Fotoğraf o anın en güzel yanlarını bize gösteriyor"
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, çevre ve yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", spor kategorisinde Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak" başlıklı karelerine oy verdi.
Aydın, fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunun altını çizerek, "Biz hep anı yaşıyoruz ama fotoğraf o anın en güzel yanlarını bize gösteriyor. Tüm fotoğraflar hayatın içerisindeki bir olaya değiniyor. 2022 yılını bu fotoğraf çok güzel özetlemiş." dedi.
YTÜ Rektörü Yılmaz "Mavi çizgilerimiz var" dedi
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz da çevre ve yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Denizin incileri", haberde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var", spor kategorisinde Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak" adlı fotoğrafına oy verdi.
Yılmaz, her üç kategoride oylamaya sunulan fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu ifade etti.