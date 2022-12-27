İstanbul Valisi Yerlikaya "Şampiyonlar" fotoğrafına oy verdi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İstanbul
Anadolu Ajansı İstanbul Haberleri Editörü Muhammed Enes Can, ajansın İstanbul’daki çalışmaları ve oylama hakkında Vali Yerlikaya'ya bilgi verdi.
Yerlikaya, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, çevre-yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü imzalı, dünya şampiyonu Ampute Milli Takımı'nın yer aldığı "Şampiyonlar" isimli fotoğrafa oy veren Yerlikaya, haber kategorisinde Beyoğlu patlaması sonrası İstiklal Caddesi'nin bayraklarla donatıldığı, Murat Şengül imzalı "Yolumuz bir" isimli fotoğrafı seçti.
Vali Yerlikaya, çevre-yaşam kategorisinde, İsmail Kaplan'ın Kars'ta çektiği "Alacakaranlık ritüeli" isimli, kadınların buğday ve arpa savurduğu fotoğrafı tercih etti.
Oylamanın ardından Yerlikaya, Anadolu Ajansına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.