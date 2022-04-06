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Kurumsal Haberler

İstanbul Valisi Yerlikaya: Anadolu Ajansı, Milli Mücadele'nin sesi oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Mücahit Türetken   | 06.04.2022
İstanbul Valisi Yerlikaya: Anadolu Ajansı, Milli Mücadele'nin sesi oldu

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı, Milli Mücadele'nin sesi oldu. Bu öyle güçlü bir sesti ki 102 yıldır tüm dünyada yankılanıyor. Kutlu olsun."

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