Dolar
30.11
Euro
32.79
Altın
2,035.16
ETH/USDT
2,553.60
BTC/USDT
43,038.00
BIST 100
8,032.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Kurumsal Haberler

İstanbul Valisi Gül favori AA karelerini seçti

İstanbul Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
İstanbul Valisi Gül favori AA karelerini seçti Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret eden Anadolu Ajansı İstanbul Haberleri Müdürü Muhammed Enes Can, AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması hakkında Gül'e bilgi verdi.

Gül, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filistin'e destek" fotoğrafını oylayan Vali Gül, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Boğaz'da Cumhuriyet Kutlaması", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in çektiği "Dünyanın sultanları" karesini seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Eren Bozkurt'un çektiği "Kurtarma sevinci" karesini tercih eden Gül, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın çektiği "Yanımda ol anne" konulu fotoğrafını oyladı.

Vali Gül, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, fotoğrafları çeken muhabirlerle oylamanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Fotoğrafların tamamının dünyada ses getiren fotoğraflardan olması nedeniyle seçimde bir hayli zorlandığını aktaran Gül, Anadolu Ajansının başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı İstanbul Haberleri Müdürü Muhammed Enes Can da oylamanın ardından Vali Gül'e, "Anadolu Ajansı 2023 Almanak" ile AA'nın İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" kitabını hediye etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 ek artış yapacağız
Isparta'da yiyecek arayan yılkı atları yerleşim yeri yakınına indi
Muğla'da sağanak etkili oluyor
KVKK "T.C. Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber" yayımladı
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli 59 gündür aranıyor

Benzer haberler

İstanbul Valisi Gül favori AA karelerini seçti

İstanbul Valisi Gül favori AA karelerini seçti

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar "Madenciler" fotoğrafına oy verdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet