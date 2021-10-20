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Kültür, Kurumsal Haberler

'Istanbul Photo Awards'un ödüllü fotoğrafları 5. kez BM Genel Merkezi'nde sergileniyor

Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Istanbul Photo Awards'' uluslararası fotoğraf yarışmasının ödüllü fotoğrafları beşinci kez Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde sergileniyor.

Betül Yürük   | 20.10.2021
'Istanbul Photo Awards'un ödüllü fotoğrafları 5. kez BM Genel Merkezi'nde sergileniyor Fotoğraf: Tayfun Coşkun - AA

New York

Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Istanbul Photo Awards 2021"in ödüllü fotoğraflarının yer aldığı sergi, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde (BM) açıldı.

Sergi, New York'ta Türkevi''ndeki açılışın ardından bugün BM'de de izlenime sunuldu.

"Istanbul Photo Awards 2021"sergisi, 29 Ekim'e kadar açık kalacak.

Sergide, Kovid-19 salgınına dair fotoğraflar başta olmak üzere, Beyrut patlamasından Superbike Dünya Şampiyonası'na, geçen yıl dünya gündeminde yer alan olayları ele alan 40 fotoğraflık bir seçki ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Serginin resmi sponsorluğunu, Türk Hava Yolları ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı üstleniyor.


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