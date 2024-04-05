Dolar
31.96
Euro
34.55
Altın
2,303.31
ETH/USDT
3,307.20
BTC/USDT
67,920.00
BIST 100
9,553.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG sözde sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
logo
Kültür, Kurumsal Haberler

İstanbul Photo Awards'ın 10. yıl jürisi çalışmalarına başladı

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması, İstanbul Photo Awards'un 10. yıl jürisi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Aişe Hümeyra Akgün  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
İstanbul Photo Awards'ın 10. yıl jürisi çalışmalarına başladı

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması, İstanbul Photo Awards'un 10. yıl jürisi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Jüri üyelerinin 6 farklı ülkeden katılacağı çevrim içi oturumlarda, yılın en iyi fotoğrafları belirlenecek. AA'nın yarışmaya özel hazırladığı eleme platformu üzerinden takip edilen oturumlar, 3 gün devam edecek.

Fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan yarışma jürisinde, National Geographic fotoğrafçısı ve yapımcı Ami Vitale, foto muhabiri Carol Guzy, NOOR ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, The Globe and Mail foto muhabiri Goran Tomasevic, görsel anlatıcı Marion Mertens, görsel medya danışmanı Michel Scotto, Getty Images Spor Başfotomuhabiri Cameron Spencer, foto muhabiri Ahmet Sel ve AA Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul yer alıyor.

Sonuçlar bu ay açıklanacak

Yarışmanın kazanan fotoğrafları ise jüri değerlendirmesinin ardından nisan ayı içinde açıklanacak.

Profesyonel fotoğrafçılar, geçen yılın küresel olaylarını ele alan fotoğraflarıyla 17 Kasım 2023-17 Ocak arasında yarışmaya başvuru yaptı.

Dünya genelinde basın fotoğrafçılığını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya, 118 ülkeden, bin 817 fotoğrafçı, 20 bin 520 fotoğraf ile katıldı.

Yarışmaya "Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor", "Seri Spor", "Tekil Doğa ve Çevre", "Seri Doğa ve Çevre", "Tekil Portre", "Seri Portre", "Tekil Günlük Yaşam" ve "Seri Günlük Yaşam" olmak üzere 10 farklı kategoride başvuru alındı.

"Yılın Fotoğrafı"na 6 bin dolar ödül takdim edilecek

Haber değeri taşıyan fotoğraflar ile başvurulabilen yarışmada, her kategoride üç ödül verilecek. Tekil haber kategorisinde "Yılın Fotoğrafı" ödülünü alan fotoğrafın sahibine 6 bin dolar takdim edilecek.

Yarışmada, kategori birincileri 3 bin, ikinciler bin 500, üçüncüler ise biner dolar para ödülüyle ödüllendirilecek. 10. yıla özel verilecek iki ödülle toplam 60 bin dolar ödül dağıtılacak.

Ödüllere ek olarak tüm kategorilerde birincilik ödülü sahipleri SONY Alpha A7 III fotoğraf makinesi almaya hak kazanacak.

Turkcell'in ana sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Sony ödül sponsoru, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru ve Türk Hava Yolları (THY) kısmi ulaşım sponsoru olarak destek veriyor.

Düzenlendiği ilk günden bugüne 18 bin kullanıcının dahil olduğu bir platform haline gelen yarışma, dağıttığı ödüllerin yanı sıra kazanan fotoğrafların yer aldığı sergiler ve fotoğraf albümleriyle de fotoğrafçılığa katkı sağlıyor.

Dünyanın her köşesinden fotoğraf profesyonellerinin başvurduğu yarışmada, geçmiş yıllarda ödül alan fotoğraflara "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabilir.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı
Sağlık Bakanlığınca 8 bin sürekli işçi alım kurası gerçekleştirildi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan taraftarların tahliye talebi reddedildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: (Azerbaycan-KKTC dostluk grubu kurulması) Üç devlet tek millet diyoruz

Benzer haberler

Kütahya Valisi Işın: Anadolu Ajansı ülkemizin dünyadaki sesidir

Kütahya Valisi Işın: Anadolu Ajansı ülkemizin dünyadaki sesidir

Adana Valisi Köşger, Anadolu Ajansının 104'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

Hatay Valisi Masatlı: Anadolu Ajansı yaptığı her bir haberle insanlığın ortak vicdanına seslenmiştir

Anadolu Ajansı 104 yaşında

Anadolu Ajansı 104 yaşında
İstanbul Photo Awards'ın 10. yıl jürisi çalışmalarına başladı

İstanbul Photo Awards'ın 10. yıl jürisi çalışmalarına başladı

Şanlıurfa Valisi Şıldak: Anadolu Ajansı kendini teknolojik olarak yenileyerek haberlerini anlık olarak ulaştırmaktadır

Şanlıurfa Valisi Şıldak: Anadolu Ajansı kendini teknolojik olarak yenileyerek haberlerini anlık olarak ulaştırmaktadır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet