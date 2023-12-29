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Panathoinaikos futbol takımının teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim için Atina’da bulunan Ulusal Galeri’de resmi tanıtım toplantısı düzenleniyor.
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Kültür, Kurumsal Haberler

İstanbul Photo Awards'ın 10. yıl jürisi açıklandı

Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'ın 10. yıl jürisi belirlendi.

Aişe Hümeyra Akgün  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
İstanbul Photo Awards'ın 10. yıl jürisi açıklandı

Istanbul

Bu yılki jüride, National Geographic fotoğrafçısı ve yapımcı Ami Vitale, foto muhabiri Carol Guzy, NOOR ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, The Globe and Mail foto muhabiri Goran Tomasevic, görsel anlatıcı Marion Mertens, görsel medya danışmanı Michel Scotto, Getty Images Spor Başfotomuhabiri Cameron Spencer, foto muhabiri Ahmet Sel ve AA Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul yer alıyor.

Fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan ve aralarında Pulitzer ve World Press Photo ödüllü isimlerin de olduğu jüri üyeleriyle ilgili bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabilir.

Medya kuruluşları ya da ajanslara bağlı çalışan fotoğrafçıların yanında serbest fotoğrafçıların da katıldığı yarışmanın kazananları, çevrim içi gerçekleştirilecek jüri toplantısının ardından 2024 nisan ayında açıklanacak.

Yarışma, "Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor", "Seri Spor", "Tekil Doğa ve Çevre", "Seri Doğa ve Çevre", "Tekil Günlük Yaşam", "Seri Günlük Yaşam", "Tekil Portre" ve "Seri Portre" olmak üzere 10 kategoride düzenleniyor.

Bu yıl içerisinde çekilen ve haber değeri taşıyan fotoğraflar ile başvurulabilen yarışmada, her kategoride üç ödül verilecek. 10. yıla özel olarak takdim edilecek iki ödülle birlikte toplam 60 bin dolar ödül dağıtılacak.

Ödüllere ek olarak tüm kategorilerde birincilik ödülü sahipleri SONY Alpha A7 III Body fotoğraf makinesi almaya hak kazanacak.

Profesyonel fotoğrafçılar yarışmaya, tekil kategorilerde dört, seri kategorilerde ise iki farklı çalışmaya tüm kategorilerde başvurabiliyor. Seri kategorilerdeki her çalışmanın on fotoğraftan oluşması gereken yarışmaya her katılımcı toplam 120 fotoğraf gönderebiliyor. Başvuru şartları ve koşullarına da yarışma web sitesinden ulaşılabilir.

Bu yıl, Turkcell, Sony, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk Hava Yollarının (THY) destekleriyle düzenlenen yarışmaya başvuru tarihi ise 17 Ocak 2024 olarak belirlendi.

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