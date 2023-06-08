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Kültür, Kurumsal Haberler

Istanbul Photo Awards jürisi İstanbul'da toplandı

Anadolu Ajansının (AA) bu yıl 9'uncusunu düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2023"de, jüri çalışmalarına başladı.Bu yıl yarışmaya, 116 farklı uyruktan 1971 fotoğrafçı, 21 bin 148 fotoğrafla katıldı.

Salih Şeref  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Istanbul Photo Awards jürisi İstanbul'da toplandı

İstanbul

Jüri üyelerinin 6 farklı ülkeden katılacağı çevrim içi oturumlarda, yılın en iyi fotoğrafları belirlenecek. AA'nın yarışmaya özel hazırladığı eleme platformu üzerinden takip edilen oturumlar, 3 gün devam edecek.

Fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan yarışma jürisinde, National Geographic fotoğrafçısı ve yapımcı Ami Vitale, foto muhabiri Carol Guzy, NOOR ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, The Globe and Mail foto muhabiri Goran Tomasevic, görsel anlatıcı Marion Mertens, Görsel Medya Danışmanı Michel Scotto, Getty Images Spor Başfotomuhabiri Cameron Spencer, foto muhabiri Ahmet Sel ve AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul yer alıyor.

AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, jüri oturumunun açılış konuşmasında, Istanbul Photo Awards'ın jürisine yarışmaya katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Yarışmanın kazanan fotoğrafları ise jüri değerlendirmelerinin ardından 15 Haziran'da açıklanacak.

Profesyonel fotoğrafçılar, geçen yılın küresel olaylarını ele alan fotoğraflarıyla 15 Kasım-15 Ocak'ta başvurularını yaptı.

Martta yapılması planlanan jüri oturumu, "asrın felaketi" olarak adlandırılan ve Türkiye'de 11 ilde büyük kayıplara yol açan depremler nedeniyle ertelenmişti.

Dünya genelinde basın fotoğrafçılığını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya, 116 farklı uyruktan 1971 fotoğrafçı, 21 bin 148 eser gönderdi.

2023 yılında yarışma, "Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor", "Seri Spor", "Tekil Doğa ve Çevre", "Seri Doğa ve Çevre", "Tekil Portre", "Seri Portre", "Tekil Günlük Yaşam" ve "Seri Günlük Yaşam" olmak üzere 10 farklı kategoride başvuru aldı.

Nikon, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Türk Hava Yolları tarafından desteklenen yarışmanın tekil haber kategorisinde büyük ödülü olan "Yılın Fotoğrafı"na 6 bin dolar ödül verilecek.

Yarışmada, kategori birincilerine 3 bin, ikincilere 1500, üçüncülere ise biner dolar ödül takdim edilecek.

Toplam 58 bin dolar ödül dağıtılacak yarışmada ödüllere ek olarak tüm kategorilerde birincilik ödülü sahipleri Nikon fotoğraf makinesi almaya hak kazanacak.

Düzenlendiği ilk günden bugüne toplam 16 bin kullanıcının dahil olduğu bir platform haline gelen yarışma, dağıttığı ödüllerin yanı sıra kazanan fotoğrafların yer aldığı sergiler ve fotoğraf albümleriyle fotoğrafçılığa katkı sağlıyor.

Dünyanın her köşesinden fotoğraf profesyonellerinin başvurduğu yarışmada, geçmiş yıllarda ödül alan fotoğraflara "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor.

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