"Istanbul Photo Awards 2022" sergisi İstanbul'da açıldı
Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2022'nin ilk sergisi sanatseverlerle buluştu.
İstanbul
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi Tek Kubbe Binası'nda açılan sergide, Myanmar'daki toplumsal olaylar, ABD'deki göçmen krizi, Dakar Rallisi ve Tokyo Olimpiyatları'nın yanı sıra Senegal'den Rusya'ya, farklı coğrafyalardaki insan hikayeleri fotoğraf tutkunlarının beğenisine sunuldu.
Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, açılışta yaptığı konuşmada, yarışmanın Türkiye'deki ilk sergisini açtıklarını belirterek, "Baktığımız şeyi anlamlı kılan onu gerçekten görebilmemiz. Fotoğraflar esasen bakmanın değil, görmenin eseri olarak karşımıza çıkıyor. Kelimelerle anlatmaya zorlanacağımız duyguları bir fotoğraf karesinde anlatabiliyoruz ama bunun için bakmanın ötesine geçip, onu anlamlandırmak, onu görmek gerekiyor. İşte fotoğraf sanatçıları, foto muhabirleri dünyanın her tarafında, görmenin temsilcileri olarak karşımızda duruyor." dedi.
"Uluslararası jürinin seçtiği fotoğrafları karşınıza getirdik"
Yarışmanın AA tarafından 2015'ten bu yana düzenlendiğini dile getiren Karagöz, "Istanbul Photo Awards’ta, uluslararası jürinin yine uluslararası katılımcılar arasından seçtiği fotoğrafları bu tarihi mekanda karşınıza getirdik." ifadesini kullandı.
Serdar Karagöz, AA foto muhabirlerinin katılamadığı yarışmada, uluslararası jürinin dünyanın dört bir tarafından fotoğraf sanatçılarının ve foto muhabirlerinin çektiği mükemmel fotoğrafların oylandığını aktararak, geçen sene 16 bin fotoğrafın katıldığı yarışmaya, bir sonraki yarışmada daha çok fotoğrafın başvurmasını beklediklerini kaydetti.
Istanbul Photo Awards'ın her geçen gün uluslararası itibarını arttırarak yoluna devam ettiğini vurgulayan Karagöz, etkinliğe destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Hayatın içinden pek çok hikayeyi yazı yoluyla anlatmaya çalışıyoruz fakat Alan Kurdi'nin sahile vurmuş o cansız bedenine ilişkin fotoğraf, mültecilerin dramları üzerine yazılmış binlerce makaleden daha etkili ve daha sarsıcıydı. Okuduğumuz bir şeyi unutabiliyoruz ama hafızalarımıza kazınmış o fotoğrafı hiçbir zaman unutamıyoruz. Bazen fotoğraflar mutluluk, bazen yoğun keder hissi verir. Burada bu sergiyi gezerken, bakacağınız fotoğrafları görmeye çalışın. Onu anlamlandıran fotoğraf sanatçısının duygularını hissetmeye çalışın."
"Yarışmanın foto muhabirlerini destekliyor olması çok önemli"
"Yılın Fotoğrafı" ödülünü kazanan Konstantinos Tsakalidis, AA muhabirine yaptığı açıklamada 12 yıldır foto muhabiri olarak çalıştığını, çeşitli kuruluşlar için Selanik'te serbest zamanlı fotoğrafçılık yaptığını söyledi.
Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi gibi muhteşem bir mekanda bulunmaktan büyük onur ve heyecan duyduğunu dile getiren Tsakalidis, "Sergi mükemmel. Bütün eserler ve baskı kaliteleri muhteşem. Bence Istanbul Photo Awards'ın foto muhabirlerini destekliyor olması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Tsakalidis, bu desteğin ve ödüllerin özellikle kendisi gibi serbest zamanlı foto muhabirlerinin hikayeler yakalayarak insanlarla paylaştıkları çalışmalarına devam edebilmeleri açısından çok önemli ve anlamlı olduğunun altını çizdi.
Fotoğraf ve basın dünyasından çok önemli insanların jürisinde yer aldığı yarışmadan iş arkadaşları sayesinde haberdar olduğunu ve 4 yıldır takip ettiğini aktaran Tsakalidis, şunları kaydetti:
"AA tüm dünyada ve Yunanistan'da çok iyi tanınıyor. Bence burada çok iyi iş çıkarıyorlar. Bu yarışma tüm dünyadaki kuruluşlar ve şirketler için de muhabirler ve foto muhabirlerinin desteklenmesi bakımından çok iyi bir örnek. Herkesi sergiye gelmeye ve buradaki hikayeleri görmeye davet ediyorum. Sergide çok iyi fotoğraflar var."
Etkinliğe katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AA'nın çok köklü bir kurum olduğunu belirterek, "Dünyanın en önemli, en değerli fotoğrafçıları ve en değerli fotoğrafları, uluslararası bir yarışmada uluslararası bir jüri tarafından değerlendirildi. Hakikaten birbirinden güzel. Bakınca belki bir kitabı okuyana kadar elde edeceğiniz bilgiyi, bir hikayeyi bulabileceğiniz bir görsel zenginlik var." diye konuştu.
Fotoğrafların zamanı, mekanı ve insanı çok iyi yansıttığına vurgu yapan Yıldız, "AA'yı tebrik ediyoruz. Beyoğlu'nda böyle bir sergiye ev sahipliği yapmak bizim için de değerli. Bütün İstanbulluları da bekliyoruz bu sergiye çünkü dünyanın en önemli fotoğrafçılarını, farklı alanlarda her bir ayrı bir hikayeyi yansıtan fotoğraflarını bu sergide görmek mümkün." değerlendirmesini yaptı.
Sergi, 30 Eylül'e kadar gezilebilecek
Sergiye, MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Azerbaycan, Kazakistan, Rusya, Moğolistan ve Angola'nın konsolosluk yetkilileri, Anadolu Ajansı yöneticilerinin yanı sıra Chris McGrath ve Merih Akoğlu'nun da aralarında yer aldığı fotoğraf ve sanat dünyasından pek çok davetli katıldı.
Katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona eren programda, yarışmanın kazanan fotoğraflarından hazırlanan katalog da davetlilere takdim edildi.
Ödül alan 19 fotoğrafçının eserlerinden oluşan sergi, MSGSÜ'nün katkılarıyla düzenlendi.
Istanbul Photo Awards, bu yıl Canon, Türk Hava Yolları (THY) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) desteği ile düzenlendi. Yarışmanın destekçilerinden Canon'un bir standının da yer aldığı sergi, 30 Eylül'e kadar gezilebilecek.
Haber, spor, çevre, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmaya, 16 binden fazla fotoğrafla başvuruldu.
Yakın zamanda 2023 başvurularının alınmaya başlanacağı yarışmayla ilgili geniş bilgiye ve kazanan fotoğraflara "www.istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor.