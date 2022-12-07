"Istanbul Photo Awards 2022" fotoğrafları New York’ta sergilenecek
Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2022'nin üçüncü sergisi, yarın New York’ta açılacak.
New York
Dünya genelinden binlerce fotoğrafçının başvurduğu yarışmada ödül alan eserlerin yer aldığı sergi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde uluslararası diplomatlar ve diğer ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği katkılarıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansı üst düzey yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşecek sergi açılışına fotoğraf dünyasından çok sayıda isim, diplomatlar ve Türk Amerikan toplumundan davetliler katılacak.
23 Aralık'a kadar açık kalacak sergide orman yangınları, Myanmar olayları, Tokyo olimpiyatları, İran sulak alanlarındaki kuş ölümlerinin yanı sıra Taylandlı çocuklardan Rusya Samilerine kadar farklı coğrafyalardaki insan hikayelerini belgeleyen çalışmalar bulunuyor.
32 fotoğrafın yer alacağı sergide ziyaretçiler, yıl içinde dünya kamuoyunun gündeminde geniş yer bulan olayların görsel bir özetini bulacak.
Yarışma bu yıl, Canon, Türk Hava Yolları ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı destekleri ile düzenlendi. Haber, spor, çevre, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmaya, 16 binden fazla fotoğraf başvurusu yapıldı.
2023 başvurularını almaya başlayan Istanbul Photo Awards yarışmasına katılmak isteyen fotoğrafçılar, bu yıla dair çarpıcı karelerini 15 Ocak'a kadar web sitesi üzerinden gönderebilecek.
Başvuru şartları ile ilgili detaylara ve geçmiş yılların kazanan fotoğraflarına http://www.istanbulphotoawards.com/ adresinden ulaşılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.