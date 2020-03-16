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Kurumsal Haberler

"Istanbul Photo Awards 2020"nin jüri oturumu ertelendi

Anadolu Ajansının (AA) bu yıl altıncısını düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2020"nin jüri oturumu ertelendi.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 16.03.2020
"Istanbul Photo Awards 2020"nin jüri oturumu ertelendi

İstanbul

Her yıl 100'den fazla ülkeden fotoğrafçının katıldığı yarışmaya başvurular, 1 Kasım'da başlayarak 15 Şubat'ta sona erdi.

Fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan yarışmanın uluslararası jürisinin bu ay, Türkiye'de bir araya gelerek kazanan fotoğrafları belirlemesi planlanıyordu.

Jüri oturumu, dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında ilerleyen aylarda gerçekleştirilmek üzere ertelendi.

Bu çerçevede, jüri üyeleri tarafından belirlenecek ödüle layık görülecek fotoğraflar, oturum sonrasında açıklanacak.

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