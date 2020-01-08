Euro
6.61
Dolar
5.95
BIST 100
112,985.20
Altın
1,579.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TürkAkım Projesi'nin açılışına katılıyor
logo
Kurumsal Haberler

'Istanbul Photo Awards 2019' sergisi Çorum'da açılacak

Istanbul Photo Awards 2019'da ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Çorum'da açılacak.

Gazi Nogay   | 08.01.2020
'Istanbul Photo Awards 2019' sergisi Çorum'da açılacak

Çorum

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2019'da ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Çorum'da açılacak.

Çorum Belediyesince 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında AA ile ortaklaşa gerçekleştirilecek ve 66 fotoğraf bulunacak sergi, Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Yarışmada geçen sene "Yılın Fotoğrafı" ödülünü Filistinli foto muhabiri Ahmad Gharabli'nin AFP için çektiği, "İsrail-ABD-Filistin Çatışması" adlı fotoğraf kazanmıştı.

Yarışmanın resmi sponsorluğunu THY ile TİKA üstleniyor

Haber ile spor dallarında tekil ve seri fotoğraflar değerlendirilerek ilk üçe giren fotoğrafların belirlendiği yarışmaya 100'den fazla ülkeden 15 bin fotoğraf başvurusu yapılmıştı.

10 ülkeden 12 fotoğrafçıya ödül verilen yarışmanın resmi sponsorluğunu Türk Hava Yolları (THY) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) üstleniyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İstanbul, Ankara, İzmir ve Tokyo'dan sonra kentte açılacak serginin 16 Ocak'a kadar açık kalacağını dile getirerek, "Böyle prestijli bir sergiyi halkımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm Çorum halkını sergiye davet ediyorum." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küresel ekonomideki belirsizlik ABD-İran gerginliği ile derinleşiyor
Avusturya’da yeni hükümet Müslümanların hayatını daha da zorlaştıracak
AB'nin kısır dış politikası küresel etkisini zayıflatıyor
İran krizinde dönüşü olmayan noktaya nasıl gelindi?
TürkAkım Türkiye'nin enerjide merkez ülke konumunu güçlendirecek

Benzer haberler

'Istanbul Photo Awards 2019' sergisi Çorum'da açılacak

'Istanbul Photo Awards 2019' sergisi Çorum'da açılacak