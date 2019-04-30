Istanbul Photo Awards 2019 Fotoğraf Albümü'nün çalışmalarına başlandı
Anadolu Ajansı tarafından 2015'den beri düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards"ın bu yılki fotoğraf albümü çalışmaları başladı.
Istanbul
5 yıldır haber, spor, portre, doğa, çevre ve günlük yaşam gibi pek çok kategoride başvuru alınan yarışma kapsamında 2019'da haber ve spor kategorilerine ağırlık verilerek dört kategoride ödül verildi.
Her yıl mart-nisan aylarında uluslararası jüri tarafından kazananları belirlenen yarışmanın ödüllü fotoğrafları, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen sergilerin yanı sıra dünyadaki önemli kurum ve kuruluşlara dağıtılan fotoğraf albümünde yer alıyor.
İçerisinde kazanan tüm fotoğrafların alt yazılarıyla birlikte yer aldığı fotoğraf albümü her yıl dünyanın en önemli basın fotoğrafı temsilcilerine, basın kuruluşları, foto muhabirleri, STK yöneticileri, yerel yönetimler ve yabancı temsilciliklerin yanı sıra müze, üniversite ve kütüphanelere dağıtılıyor.
Istanbul Photo Awards'ın 2019'daki jürisinde Paris Match Dijital Yayın Yönetmeni Marion Mertens, NOOR Ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, foto muhabiri ve görsel medya danışmanı Georges De Keerle, AFP Fotoğraf Dağıtım ve İş Geliştirme Direktörü Michel Scotto, foto muhabiri ve yazar Deborah Copaken, AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel ve AA Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul yer aldı.
AFP foto muhabiri Ahmad Gharabli'nin Filistin’de çektiği fotoğrafın bu yıl "Yılın Fotoğrafı" seçildiği yarışmada, aynı ödüle 2015'te Liberya’da çektiği fotoğrafla Daniel Berehulak, 2016'da Suriye’de çektiği fotoğrafla AFP foto muhabiri Abd Doumany, 2017'de Paris Match için Irak’ta çektiği fotoğrafla Frederic Lafargue, 2018'de ise Bangladeş’te çektiği fotoğrafla Reuters foto muhabiri Damir Sagolj layık görülmüştü.
Ödül kazanan fotoğraflar yurt dışında Şangay, Viyana, Moskova, New York gibi önemli sanat merkezlerinin yanı sıra yurt içinde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde düzenlenen sergilerde yer aldı. 5 yıl içerisinde düzenlenen sergiler 10 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildi.
Başladığı yıldan bu yana destekçileri arasında Tanıtma Fonu, THY, TİKA ve İBB’nin yer aldığı Istanbul Photo Awards, foto muhabirliğini desteklemeyi ve dağıttığı ödüllerle foto muhabirlerinin bu alandaki çalışmalarını teşvik etmeyi hedefliyor.
Beş yılda yaklaşık 100 bin fotoğrafın katıldığı yarışma, her yıl 1 Kasım-31 Ocak tarihleri arasında www.istanbulphotoawards.com adresi üzerinden profesyonel fotoğrafçıların başvurularına açılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.