'Istanbul Photo Awards 2018' sergisine yoğun ilgi

ANKARA

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2018"de ödül alan fotoğrafların yer aldığı 2'nci sergi yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'nin ilk "ulaşım üssü" projesi olarak Ankara'da hayata geçirilen Yüksek Hızlı Tren Garı bünyesinde bulunan ATG Alışveriş Merkezi'nde 13 Eylül'de açılan sergi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Toplam 8 kategoride 22 ülkeden 27 fotoğrafçının ödüllendirildiği yarışmanın kazanan fotoğraflarından oluşan sergide, dünyanın dört bir yanından 2017'nin önemli olaylarını konu alan 80 fotoğraf yer alıyor.

Her gün yaklaşık 2 bin kişinin ziyaret ettiği Yüksek Hızlı Tren Garı'nda yer alan sergi, yolcuların yanı sıra fotoğraf meraklıları ve öğrencilerin de dikkatini çekiyor.

Ziyaretçiler alanda bulunan sergi broşürlerinden yarışma hakkında bilgi alırken, daha önce kazanan fotoğraflardan oluşan albümlerden de edinebiliyor.

Sergi, 14 Ekim'e kadar gezilebilecek.

22 Ekim'de New York'ta

Mayıs ayında İstanbul sergisi ile eş zamanlı olarak Taksim Metrosu'nda açılan sergi, İstanbullular tarafından ilgi görmeye devam ediyor.

Ödül alan fotoğraflar ayrıca 22 Ekim'de New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde de sergilenecek. Fotoğraflar, dünya çapında dağıtımı yapılacak fotoğraf albümünde yer alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türk Hava Yolları (THY) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) resmi sponsorluğunda düzenlenen yarışma, gelecek yıl 5'inci kez düzenlenecek.

Profesyonel fotoğrafçılar, Istanbul Photo Awards 2019 başvurularını, 1 Kasım 2018-31 Ocak 2019 tarihlerinde "www.istanbulphotoawards.com" adresinden yapabilecek.

Muhabir: Merve Yıldızalp