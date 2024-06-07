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Kültür, Kurumsal Haberler

İstanbul Photo Awards 10. yıl sergisi İstanbul'da açılacak

Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'un 10. yılının ilk sergisi, 10 Haziran'da fotoğrafseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
İstanbul Photo Awards 10. yıl sergisi İstanbul'da açılacak

İstanbul

Bu yıl yarışmada ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, 23 Haziran'a kadar Rami Kütüphanesi'nde gezilebilecek. 10 yıl içinde ödül alan fotoğraflar da dijital gösterim alanında görülebilecek.

Ziyaretçiler sergide, İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü saldırılardan "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan Türkiye depremine, Meksika suç örgütlerinden Afganistan mülteci kamplarına, Nijerya'daki plastik kullanımından Sri Lanka'da çöplüğe dönen fillerin yaşam alanlarına, Japonya'daki dünya yüzme şampiyonasından Wimbledon tenis turnuvasına, Hindistan'daki ayrımcılıktan İspanya sularında hayatını kaybeden göçmenlere kadar, geçen yılın küresel olaylarını ele alan fotoğrafları inceleme fırsatı bulacak.

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sergi açılışı ile ödül törenine, uluslararası basın ve fotoğraf dünyasından önemli isimler de katılacak.

Açılışı takip eden gün jüri üyesi ve veteran foto muhabiri Yuri Kozyrev, sergi alanında fotoğrafçılarla özel bir söyleşi gerçekleştirecek.

Haber, spor, çevre, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmaya, bu yıl 20 binden fazla fotoğraf başvurusu oldu. Yarışmada toplam 10 kategoride, 32 fotoğrafçı ödül kazandı.

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Sony ödül sponsoru, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru, Türk Hava Yolları (THY) ise havayolu sponsoru olarak destek veriyor.

Ödül alan fotoğraflara dair bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabilir.​​​​​​​

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