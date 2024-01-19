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Kurumsal Haberler

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, "Yalnızlığın resmi" karesine oy verdi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Elif Küçük  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, "Yalnızlığın resmi" karesine oy verdi Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Prof. Dr. Memişoğlu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Kamacı'nın "Yalnızlığın resmi" fotoğrafını oylayan Memişoğlu, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Boğaz'da Cumhuriyet kutlaması", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in çektiği "Dünyanın sultanları" karesini seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" adlı karesini tercih eden Memişoğlu, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Son sığınak" konulu fotoğrafını oyladı.

"Gelecekteki insanlara 2023'te neler yaşandığını gösterecek en güzel ispatlar"

Prof. Dr. Memişoğlu, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, 2023'ün çok değişik bir yıl olduğunu, hem deprem acısının yaşandığını hem Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığını hem de Gazze'de insani felakete şahitlik edildiğini belirterek, sporda da başarılar yaşandığını anlattı.

Çekilen karelerde büyük bir emek olduğunu, burada tarihte belge olarak gösterilecek birçok fotoğraf bulunduğunu dile getiren Memişoğlu, "Emeği geçen herkese, Anadolu Ajansının bütün ekiplerine teşekkür ediyoruz. Esasında bunlar gelecekteki insanlara 2023'te neler yaşandığını gösterecek en güzel ispatlar. Kötülük de var, iyilik de var. Mutluluk da var, acı da var. Hepsi anlamlı." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Memişoğlu, acıların, kötülüklerin, vahşetlerin olmadığı bir dünyaya kavuşmayı temenni ederek, "Daha güzel fotoğraflar, acısız, kötü olmayan fotoğraflar çekilecek bir dünyayı Allah bize nasip etsin' diye dua ediyoruz." diye konuştu.


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