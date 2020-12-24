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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'ın tercihi 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet' oldu

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Aktaş "Anadolu Ajansı'nın 100. yılını kutluyorum ve tüm çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Anadolu Ajansı inşallah daha uzun yıllar görevini başarıyla yaparak Türkiye'nin sesini dünyaya duyuracak" dedi

Halil Demir   | 24.12.2020
İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'ın tercihi 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet' oldu

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Emniyet Müdürü Aktaş, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", "Spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını seçen Aktaş, "Yaşam" kategorisinde ise yine Muhammed Enes Yıldırım'ın "Haliç'te gökkuşağı" adlı fotoğrafına oy verdi.


Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet

Yılın fotoğrafları için seçilen her bir karenin eşsiz güzellikte olduğunu dile getiren Aktaş, "Haber" kategorisinde, Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılışında İstanbul Emniyet Müdürü olarak görev yapmanın kendisine nasip olduğunu belirterek, bu fotoğraf karesine yansıyan duygudan çok etkilendiğini söyledi.

"Spor" kategorisinde, Siirt'te bir grup çocuğun kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptığı voleybol sahasında oynamalarını beğendiğini söyleyen Aktaş, "Yaşam" kategorisinde ise olumsuzluklarla anılan 2020'de İstanbul Emniyet Müdürü olarak İstanbul'un büyüleyici güzelliğinin ortaya konduğu fotoğrafı tercih ettiğini dile getirdi.


Haliç'te gökkuşağı

AA'ya 100. yıl tebriği

Anadolu Ajansı'nın 100. kuruluş yılına ilişkin de Aktaş, "Anadolu Ajansı'nın 100. yaşını kutluyorum ve tüm yönetici ve çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Anadolu Ajansı, inşallah daha uzun yıllar görevini başarıyla yaparak Türkiye'nin sesini dünyaya duyuracak." dedi.


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