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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

İsrail Parlamentosundaki Filistinli Milletvekili Tıybi, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

İsrail Meclisi Knesset'te İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Ahmed Tıybi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Enes Canlı   | 18.12.2021
İsrail Parlamentosundaki Filistinli Milletvekili Tıybi, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Tıybi, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Ateşkesin ardındaki yaşam" adlı fotoğrafı için oy veren Tıybi, fotoğrafın Gazze'nin her savaştan sonra yaşadığı yıkıma rağmen kararlılığını gözler önüne serdiğini söyledi.

Tıybi, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" adlı fotoğrafını seçerek, görselin işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Filistin topraklarındaki her gün yaşanan durumu, İsrail askerlerinin Filistinli çocuklara muamelesini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafını seçen Tıybi, "sporcunun tekerlekli sandalyede ve yere düşmüş olmasına rağmen ne kadar güçlü olduğunu tüm beden diliyle anlattığını ve insanoğlunun kararlılığını gösterdiğini" paylaştı.

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