Dolar
35.56
Euro
36.71
Altın
2,714.47
ETH/USDT
3,442.20
BTC/USDT
103,800.00
BIST 100
9,977.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Isparta Valisi Erin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Masumiyet" karesine oy verdi

Isparta Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yalçın Çelen  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Isparta Valisi Erin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Masumiyet" karesine oy verdi Fotoğraf: Muhammed Enes Yapalıkan/AA

Isparta

Vali Erin, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yüzsüz", "Haber"de Ashraf Amra'nın "Masumiyet" fotoğrafını seçen Erin, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor" da ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" adlı karelerine oy verdi.

Vali Erin, fotoğrafların çok çarpıcı olduğunu söyledi.

Dünyada hareketli ve gözyaşının olduğu bir yıl yaşandığını belirten Erin, "Değişimlerin ve değişikliklerin olduğu bir yıl oldu. Özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramı ve oradaki zulüm, dünyanın gündeminde birinci maddeydi. Suriye'nin özgürleşmesi de 2024'ün sonuna doğru gerçekleşen, dünyayı etkileyen önemli olaylardan biriydi. 2025'in, güzel fotoğrafların yer alacağı bir yıl olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİKA ile İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı arasında mutabakat zaptı imzalandı
Emine Erdoğan: Devlet koruması altındaki çocuklarımızın güven ve huzurlu ortamda yetişmeleri önceliklerimizden olmuştur
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Ordu'da hazırlanacak dondurma ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi hedefleniyor
Batman'da öğrenciler "Özgür Filistin" umudunu çizdikleri resimlere yansıttı

Benzer haberler

Isparta Valisi Erin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Masumiyet" karesine oy verdi

Isparta Valisi Erin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Masumiyet" karesine oy verdi

Bitlis'te AFAD ekibi, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Adana Valisi Köşger, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Becirovic'in favorisi "Geriye kalan" oldu

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Becirovic'in favorisi "Geriye kalan" oldu
Yazar İskender Pala'ın tercihi "Kutlamalar" fotoğrafı oldu

Yazar İskender Pala'ın tercihi "Kutlamalar" fotoğrafı oldu
Eğirdir Gölü'nde ot ve yosun temizliği tamamlandı

Eğirdir Gölü'nde ot ve yosun temizliği tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet