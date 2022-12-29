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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Isparta Valisi Baruş favori AA karelerini seçti

Isparta Valisi Aydın Baruş Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yalçın Çelen   | 29.12.2022
Isparta Valisi Baruş favori AA karelerini seçti

Isparta

Isparta Valisi Aydın Baruş ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISÜBÜ) Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Baruş, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Operasyon başlıyor", Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", sporda, Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü", Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", çevre ve yaşam kategorisinde ise Mustafa Hasso'nun "Masumiyet", Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğraflarını oyladı.

Vali Baruş, fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu söyledi.

AA'nın geleneksel uygulamasını yerinde bulduğunu belirten Baruş, "Isparta Anadolu Ajansının çalışmalarında da güzel fotoğraflar var. Güzel fotoğrafları çektikleri için onları tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Çatal da spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", haber kategorisinde, Mustafa Çiftçi'nin "Operasyon başlıyor", çevre - yaşam kategorisinde de Mustafa Çiftçi'nin "Havadan müdahale" fotoğraflarını seçti.


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