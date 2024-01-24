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Kurumsal Haberler

Isparta Valisi Aydın Baruş "Boğazda bir dev" fotoğrafına oy verdi

Isparta Valisi Aydın Baruş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yalçın Çelen  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Isparta Valisi Aydın Baruş "Boğazda bir dev" fotoğrafına oy verdi Fotoğraf: Yalçın Çelen / AA

Isparta

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları makamında inceleyen Baruş, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'da şimşekli gece", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" oyladı.

Baruş, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Altuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Montesar Alsawaf'ın "Masumiyet" fotoğraflarını seçti.

Baruş, 2023'ün Türkiye açısından zor bir yıl olduğuna dikkati çekerek, "Depremlerde yaşanan acılar, milletimizin belleğinde derin izler bıraktı. Depremde o manzaralara şahit olmak moral bozucuydu. Devletimizin süratli bir müdahalesiyle deprem yaşayan vatandaşlarımızın kurtarılması hem de yaşam şartlarının iyileştirilmesi, geçici ihtiyaçların giderilmesi yönünde çok büyük gayretler sarf edildi." dedi.

Deprem bölgesinde çekilen fotoğrafları görünce o günü tekrar hatırladığını belirten Baruş, "Milletimizin umudunu yeşertecek çocukların kurtarılması güzel fotoğraftı. 2023 büyük bir katliamın başlangıcı. 7 Ekim'de Gazze'de İsrail'in vahşi saldırıları başladı, halen de devam ediyor. Saldırılarda katliamlarda çok iç acıtıcı, elem verici fotoğraflar görüyoruz. Çocukların hiç acımadan katledildiğine şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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