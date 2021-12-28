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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

İSO Başkanı Bahçıvan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Abdulkadir Günyol   | 28.12.2021
İSO Başkanı Bahçıvan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

İstanbul

 İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" fotoğrafı için oy veren Bahçıvan, Yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı", Haber kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş tarafından çekilen "Ciğerlerimiz yandı"" görseli için oyunu kullandı.

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