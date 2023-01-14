İranlı öğrenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
İran'ın başkenti Tahran’da okuyan Türk Dili Edebiyatı ve Türkiye Araştırmaları Bölümü öğrencileri Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Tahran
Tahran Üniversitesi öğrencisi Maide Pursefayi, Allame Tabatabayi Üniversitesi öğrencileri Hennane Safdıl ve Leyla Ferahani, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2022'de yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Kaybedecek neyin var?
Tahran Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Yüksek Lisans öğrencisi Maide Pursefayi, fotoğrafların birbirinden ilgi çekici olduğunu belirterek tercihini, haber kategorisinde Fabricio Alonzo’nun “Kaybedecek neyin var?”, çevre-yaşam kategorisinde Fatemeh Bahrami’nin “Korkusuz ve özgür” ve spor kategorisinde Mustafa Yılmaz’ın “Yüzücü” fotoğrafından yana kullandı.
Korkusuz ve özgür
Allame Tabatabayi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans öğrencisi Hennane Safdıl, fotoğraflar arasında seçim yaparken zorlandığını söyleyerek haber kategorisinde Kahraman Bekçili’nin “Kömür karası gözyaşları”, çevre-yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun’un “Organik plastik” ve spor kategorisinde Aytaç Ünal’ın “Merve’nin servisi” fotoğrafını oyladı.
Yüzücü
Aynı bölümde lisan öğrencisi olan Leyla Ferahani de AA'nın muhabir ve foto muhabirlerine başarı dileyerek haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç’ın “Gece uçuşu”, çevre-yaşam kategorisinde Mesut Varol’un “Beslenme saati” ve spor kategorisinde Aytaç Ünal’ın “Merve’nin servisi” fotoğrafını seçti.
Kömür karası gözyaşları
Organik plastik
Merve’nin servisi
Gece uçuşu
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Beslenme saati