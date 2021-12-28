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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend'in tercihi 'Dolunay'ın güzelliği' oldu

Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, yaşam kategorisinde oyunu "Dolunay'ın güzelliği" fotoğrafı için kullandı.

Ahmet Dursun   | 28.12.2021
İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend'in tercihi 'Dolunay'ın güzelliği' oldu Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Ferazmend, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi alan Ferazmend, haber kategorisinde oyunu Amer Shallodi'nin İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde 10 yaşındaki Filistinli İsmail En-Niççebir'i darbederek gözaltına aldığı anı yansıtan "Orantısız Güç" başlıklı fotoğraf için kullandı.

Filistin'in İslam dünyasının bir numaralı meselesi olduğunu söyleyen Ferazmend, "Siyonist rejime karşı direniş, Müslümanlar için çok önemlidir." dedi.

Ferazmend, yaşam kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın, başkentte akşam saatlerinde beliren dolunayın Ankara Kalesi ile oluşturduğu güzel görüntüyü yansıtan "Dolunay'ın güzelliği" adlı fotoğrafını seçti.

Fotoğrafın muhteşem bir yaşam görüntüsü olduğunu belirten Ferazmend, "Ankara Kalesi'nin üzerinde dolunayın göründüğü fotoğraf benim için oldukça ilgi çekiciydi." ifadesini kullandı.

İranlı Büyükelçi, spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü tarafından olimpiyat oyunlarının açılış seremonisinde çekilen "Renkli açılış" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Tokyo'daki olimpiyatların küresel Kovid-19 salgını sırasında yapıldığına dikkati çeken Ferazmend, "Tokyo'daki olimpiyatlar, salgın şartlarında düzenlenmesi nedeniyle sıra dışıydı. Sıra dışı bir durumda dahi insanlığın bir araya gelmesinin engellenemediğini gördük." şeklinde konuştu.

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