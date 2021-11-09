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Kurumsal Haberler

İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, AA'yı ziyaret etti

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

09.11.2021
İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, AA'yı ziyaret etti

Ankara

Büyükelçi Ferazmend'i, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, Ferazmend'i konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Büyüklelçi Ferazmend de iki İran-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.

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