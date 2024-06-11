Dolar
32.38
Euro
34.75
Altın
2,309.02
ETH/USDT
3,441.90
BTC/USDT
66,330.00
BIST 100
10,051.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, şampiyonanın düzenleneceği Almanya'ya geldi
logo
Kurumsal Haberler

İran’ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade, AA'yı ziyaret etti

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
İran’ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade, AA'yı ziyaret etti

Ankara

Büyükelçi Habibullahzade’yi, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, AA'nın uluslararası haber yapılanması, çalışma şekli ve işleyişi hakkında Büyükelçi Habibullahzade’ye bilgi verdi.

Büyükelçi Habibullahzade de İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını ve 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri örnek vererek iki ülkenin zor zamanlarda birbirine yardım etmesine vurgu yaptı.

İran’daki seçim sürecine ilişkin bilgi veren Habibullahzade, anı defterini imzalamasının ardından AA Genel Müdürü Karagöz ile karşılıklı hediye takdiminde bulundu ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti
İzmir'de LGBT propagandası ve örgütlenmesini yasaklayan yasa talebiyle imza toplandı
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Türkiye, Bulgaristan ve Romanya birlikte Karadeniz'de mayın temizleyecek
Bakan Göktaş: Zihinsel olarak bir dönüşüm gerçekleşmediği müddetçe şiddetin önüne geçemeyiz

Benzer haberler

İran’ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade, AA'yı ziyaret etti

İran’ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade, AA'yı ziyaret etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet