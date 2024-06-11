İran’ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade, AA'yı ziyaret etti
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Ankara
Büyükelçi Habibullahzade’yi, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.
Karagöz, AA'nın uluslararası haber yapılanması, çalışma şekli ve işleyişi hakkında Büyükelçi Habibullahzade’ye bilgi verdi.
Büyükelçi Habibullahzade de İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını ve 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri örnek vererek iki ülkenin zor zamanlarda birbirine yardım etmesine vurgu yaptı.
İran’daki seçim sürecine ilişkin bilgi veren Habibullahzade, anı defterini imzalamasının ardından AA Genel Müdürü Karagöz ile karşılıklı hediye takdiminde bulundu ve hatıra fotoğrafı çekildi.
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