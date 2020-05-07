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Kurumsal Haberler

Irak'ta Duhok Gazeteciler Sendikasından AA'ya başarı belgesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Duhok Gazeteciler Sendikası, Anadolu Ajansına, bölgede sergilediği habercilikten dolayı başarı belgesi takdim etti.

İdiris Okuduci   | 07.05.2020
Irak'ta Duhok Gazeteciler Sendikasından AA'ya başarı belgesi Fotoğraf: Heman Hussein Yaseen/AA

Duhok

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Duhok Gazeteciler Sendikası Başkanı Heysem Petrol, başarı belgesini Irak'taki tüm Anadolu Ajansı (AA) çalışanları adına Dünya Dilleri Editörlüğüne bağlı Sorani Dili Editörü Hayrullah Saruhan'a başarı belgesini verdi. 

Petros, AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle Saruhan'ı tebrik ederek, AA ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansının Duhok ve bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi yakından takip ettiğini hatırlatan Petros, başta vilayetleri olmak üzere bölgenin tüm güzellikleri ve renklerinin Türk ve dünya kamuoyuna aktarılmasının sürdürülmesini istedi.

AA'nın global bir haber ajansı olduğunun altını çizen Petros, "Duhok, turizm açısından güzel bir tabiata sahip. AA, bir dünya haber ajansı olarak Duhok'un dünyaya tanıtılmasında önemli bir rol oynayabilir." ifadelerini kullandı.

AA Editörü Saruhan da başarı belgesi takdim edilmesinden mutlu olduklarını, AA olarak bölgede başta Soranice olmak üzere diğer dillerle tarafsız ve doğru habercilik faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi. 

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