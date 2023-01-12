Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Merve'nin servisi" fotoğrafı oldu
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Bağdat
Turan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2022'de çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Merve’nin servisi
Türkmen lider, spor kategorisinde "Merve'nin servisi", çevre-yaşam kategorisinde "Masalcı nine ve Muciddin amca", haber kategorisinde ise "Yolumuz bir" fotoğraflarını seçti.
Masalcı nine ve Muciddin amca
Turan, Irak'ta yaşanan gelişmelerin ve Türkmenlerin durumunu Türkiye, Türk dünyası ve dünyaya aktaran AA çalışanlarına da başarılar diledi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Yolumuz bir