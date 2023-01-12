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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Merve'nin servisi" fotoğrafı oldu

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Haydar Karaalp   | 12.01.2023
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Merve'nin servisi" fotoğrafı oldu Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Bağdat

Turan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2022'de çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.


Merve’nin servisi

Türkmen lider, spor kategorisinde "Merve'nin servisi", çevre-yaşam kategorisinde "Masalcı nine ve Muciddin amca", haber kategorisinde ise "Yolumuz bir" fotoğraflarını seçti.


Masalcı nine ve Muciddin amca

Turan, Irak'ta yaşanan gelişmelerin ve Türkmenlerin durumunu Türkiye, Türk dünyası ve dünyaya aktaran AA çalışanlarına da başarılar diledi.


Yolumuz bir

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