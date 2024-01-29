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Kurumsal Haberler

Irak Haber Ajansı Başkanı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Irak Haber Ajansı (INA) Genel Başkanı Settar Ardavi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

Haydar Karaalp  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Irak Haber Ajansı Başkanı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bağdat

Irak Haber Ajansı (INA) Genel Başkanı Settar Ardavi, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Gazze: Kanıt", "Deprem: Umut", "Haber", "Çevre - Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek beğendiği kareleri oyladı.

INA Başkanı, "Haber" kategorisinde Mustafa Kamacı'nın "Yalnızlığın resmi" karesini tercih etti. Ardavi, "Deprem: Umut" kategorisinde ise Murat Şengül'ün "Hoş geldin" karesi ile Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" karesini oyladı.

INA Başkanı Ardavi, "Gazze: Kanıt" kategorisinden tercihini Belal Khaled'in "Haykırış" ile Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" isimli fotoğraf karelerinden yana yaptı.

"Çevre - Yaşam" kategorisinde oyunu Murtadha Al-Sudani'nin "Alın teri" karesinden yana kullanan Ardavi'nin "Spor" kategorisindeki seçimi ise Evrim Aydın'ın "Taraftarın gözbebeği" karesi oldu.

"AA fotoğraf alanında büyük bir okuldur"

Ardavi, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasını önemli bulduğunu belirterek, "Bu durum, Anadolu Ajansında çalışan foto muhabirlerini çalışmalarında teşvik edici bir adımdır. Bugün artık bir fotoğraf bin kelimeyi ifade edebiliyor. AA fotoğraf alanında büyük bir okuldur. Anadolu Ajansı içeride ve dışarıda önem verilen bir kurumdur. Irak vatandaşının da takip ettiği bir basın organı olan AA'yı yetkililer de yakından izliyor." ifadelerini kullandı.

Birbirinden güzel karelerin seçiminde zorlandığını dile getiren Ardavi, Irak'tan da fotoğraf karesinin oylamada yer almasından mutlu olduğunu söyledi.

"Anadolu Ajansını stratejik ortak olarak görüyoruz"

AA foto muhabirlerinin karelerinin uluslararası düzeyde ses getirdiğini vurgulayan Ardavi, "Haber" kategorisindeki "Yalnızlığın resmi" karesinin buna örnek olduğunu kaydetti.

"Irak Haber Ajansı olarak coğrafi konumumuz gereği AA'yı birçok alanda stratejik ortak görüyoruz." diyen Ardavi, AA ile "çalışan deneyimi" ve "haber paylaşımı" alanlarında ortak mutabakat zaptı imzalamak istediklerini sözlerine ekledi.

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