İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Fotoğraf: AA/Ali Balıkçı

ANKARA

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Chilcott, Suriye ve Filistin'den çarpıcı fotoğrafların yer aldığını belirtti.

Filistinli Aid Ebu Amr'ın bir elinde Filistin bayrağı diğer elinde sapanla yer aldığı, "Filistin direnişinin sembolü genç" adlı fotoğrafın o anı bir tablo gibi aktardığını belirten Chilcott, İsrail sınırında toplanan Filistinlilere tekerlekli sandalyesiyle katılan direnişçiyi konu alan, foto muhabiri Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok" adlı fotoğrafının da etkileyici olduğunu söyledi.

Chilcott, foto muhabiri Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı cinayeti" adlı fotoğrafının cinayete ve saklanan gerçeklere ilişkin zekice çekilmiş çarpıcı bir fotoğraf olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Chilcott ayrıca foto muhabiri Elif Öztürk'ün yangından bebeği uzaklaştıran itfaiye erini yansıtan "Kahraman itfaiyeci" adlı fotoğrafının da çok güzel olduğunu dile getirdi.

Fotoğrafları tek tek inceleyen Chilcott'un haber kategorisindeki tercihi, Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinin Balkaya Dağları'nda vatan savunmasındaki Mehmetçik'in ramazan ayında akşam ezanının en erken okunduğu bölgedeki iftarını yansıtan, "Mehmetçik'ten ilk iftar" adlı fotoğraf oldu.

Foto muhabiri Özkan Bilgin'in çalışmasına oy veren Chilcott, fotoğrafı "Dağın tepesinde çok güzel bir an. Ortam çok güzel yansıtılmış. Bu fotoğrafta umut olduğunu görüyorum. Dua ediyorlar, barışı koruyorlar. Harika!" sözleriyle değerlendirdi.

Büyükelçi Chilcott, yaşam kategorisinde foto muhabiri Sercen Küçükşahin'in "Tarihin içinde yüzme keyfi" adlı fotoğrafı için oy kullandı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde halk arasında "Kral Kızı" olarak bilinen, 2 bin yıldır 48-49 santigrat derece suyuyla şifa veren "Basilica Therma" adlı Roma hamamının havuzuna yüzmek için atlayanları gösteren fotoğrafı seçen Chilcott, "Bunu sevdim çünkü bu fotoğrafı alışılmadık buldum. Farklı bir açıdan çekilmiş. Üstelik suyun 45 derece kadar olduğunu çok sıcak olduğunu düşünürsek, fotoğrafta bu güzel klasik yapının ön cephesinden yüzmek için atlayan genç adamları görüyorsunuz. Oldukça iyi bir birleştirme olmuş." diye konuştu.

Yaşam kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Chilcott, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 83 yaşındaki Ali Meşe'nin benzin kullanarak sobayı tutuşturmaya çalışması üzerine evinde çıkan yangından itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedisine sarılarak gözyaşı döktüğünü anlatan "Ali Dede ve Kedisi" adlı fotoğrafı da çok beğendiğini söyledi.

Chilcott ayrıca foto muhabiri Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay" adlı fotoğrafının da Sultan Ahmet Camisi ile gökyüzünün çok güzel yansıması olduğunu vurguladı.

Spor kategorisinde Chilcott'un oyu "Atlı savaş oyunu"na

Büyükelçi Chilcott, spor kategorisinde Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen kök boru, atlı okçuluk, cirit, güreş müsabakaları ve geleneksel oyunların yer aldığı etkinliklerden bir anı anlatan "Atlı savaş oyunu" adlı fotoğrafı seçti.

Fotoğraftaki hareket akışını çok beğendiğini dile getiren Chilcott, fotoğrafta at binenlerin bir yandan at üstünde hareket ederken bir yandan da birbiriye göz teması kurduğuna dikkati çekerek, "Bu fotoğrafın çok şeyi barındırdığını düşünüyorum. Çok ilginç ve sıra dışı bir fotoğraf." değerlendirmesinde bulundu.

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Muhabir: Nazlı Yüzbaşıoğlu