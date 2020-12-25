Euro
9.26
Dolar
7.58
BIST 100
1,431.98
Altın
1,861.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ege'de göçmenlerin Yunan askerlerince dün ölüme terk edildiği anlar, İHA tarafından kaydedildi
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

İlk iftarını bankta kumanyayla açarken objektife takılan polis memuru kendisinin de bulunduğu fotoğrafa oy verdi

Kovid-19 tedbirlerini denetlerken ramazanın ilk iftarını kumanyasıyla açan polis memuru Karaaslan, kendisinin de bulunduğu fotoğrafı oylayarak, "O an iftar saatiydi, fotoğraf çekildiğini idrak edememiştik. Güzel bir fotoğraf olmuş" dedi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 25.12.2020
İlk iftarını bankta kumanyayla açarken objektife takılan polis memuru kendisinin de bulunduğu fotoğrafa oy verdi

Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetlerken ramazanın ilk iftarını kumanyasıyla açan polis memuru İbrahim Karaaslan, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karaaslan'ın, Ankara'da Kovid-19 tedbirleri denetimi sırasında Kuğulu Park'ta ramazan ayının ilk iftarını mesai arkadaşlarıyla kumanyasıyla açması AA foto muhabirinin objektifine yansımıştı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları Kuğulu Park'ta inceleyen Karaaslan, "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.

Haber kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Karaaslan, Doğukan Keskinkılıç'ın çektiği ve kendisinin de bulunduğu fotoğrafı oylayarak, "O an iftar saatiydi, fotoğraf çekildiğini idrak edememiştik. Güzel bir fotoğraf olmuş." dedi.


Polislerin ilk iftarı

Karaaslan, spor kategorisinde tercihini Hüseyin Yıldız'ın, yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde bir araya gelen gençlerin, göl üzerinde futbol oynamanın keyfini yaşadığı anlara ilişkin "Buz tutan gölde futbol" isimli fotoğraftan yana kullandı.


Kabe'de koronavirüs sessizliği

Yaşam kategorisinde ise Suudi Arabistan'ın, Kovid-19'la mücadele kapsamında, 20 Mart'tan itibaren Mekke'deki Harem-i Şerif'e (Mescid-i Haram) her türlü ziyaretini durdurduğu anlara ilişkin, "Kabe'de koronavirüs sessizliği" isimli fotoğrafa oy veren Karaaslan, çekilen fotoğrafların yakalandığı anların güzelliği açısından başarılı olduğunu dile getirdi.

Karaaslan, oylamadaki fotoğrafların dünya standartlarında yarışabilecek kalitede olduğunu belirterek, "Fotoğrafımızı çeken arkadaşa Emniyet Teşkilatının gündeme gelmesine sağladığı katkılarından teşekkür ediyorum." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD, İngiltere'den gelen tüm yolculara negatif Kovid-19 testi şartı getirdi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 79 milyon 743 bini geçti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 968 bini geçti
İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 600 bini geçti
FIFA 2021'deki 17 ve 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı Kovid-19 nedeniyle iptal etti

Benzer haberler

İlk iftarını bankta kumanyayla açarken objektife takılan polis memuru kendisinin de bulunduğu fotoğrafa oy verdi

İlk iftarını bankta kumanyayla açarken objektife takılan polis memuru kendisinin de bulunduğu fotoğrafa oy verdi

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 79 milyon 743 bini geçti

ABD, İngiltere'den gelen tüm yolculara negatif Kovid-19 testi şartı getirdi

ABD'li Dr. Fauci: Sürü bağışıklığı için nüfusun yüzde 90'ının aşılanması gerekebilir

ABD'li Dr. Fauci: Sürü bağışıklığı için nüfusun yüzde 90'ının aşılanması gerekebilir
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 968 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 968 bini geçti
İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 600 bini geçti

İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 600 bini geçti