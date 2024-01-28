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Kurumsal Haberler

Ilgaz Dağı'nda AA'nın "Yılın Kareleri" oylandı

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Ilgaz Dağı'nda vatandaşlar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bilal Kahyaoğlu  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Ilgaz Dağı'nda AA'nın "Yılın Kareleri" oylandı

Kastamonu

Kastamonu-Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunuyor.

Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi'ndeki kayakseverler ve vatandaşlar AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Kayakseverlerden Orhun Güven, "Deprem: Umut" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Madenciler" fotoğrafını, "Gazze: Kanıt" kategorisindeki ise Mostafa Alkharouf'un "Kanıt" adlı karesini tercih etti.

"Çevre-yaşam" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Deniz anaları" adlı karesini seçen Güven, "Haber" kategorisinde ise Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" fotoğrafını, spor kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğrafını seçti.

Kayak merkezine Ankara'dan geldiğini söyleyen Güven, fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Vatandaşlardan Berna Baş ise "Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Kurtuluş sevinci" fotoğrafını, "Gazze: Kanıt" kategorisindeki ise Sahadi Al Tabatibi'nin "Yıkım" adli karesini tercih etti.

Baş, "Çevre-yaşam" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Deniz anaları", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde", spor kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğrafını seçti.

Gülnur Ünaldı da spor kategorisinde Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" fotoğrafını oyladı.

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