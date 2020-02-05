İletişimciler AA'nın 'Gelecek 100 Yılın Habercileri' projesini olumlu karşıladı
AA'nın kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında, lisans eğitimlerini sürdüren iletişim fakültesi öğrencilerinin çalışmalarının yayınlanacağı "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi, akademi camiasında olumlu karşılandı.
Erzurum/Sakarya
Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci İspir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haberciliğin son dönemde artan önemine dikkati çekti.
Dünyada büyük ajansların olayları yorumlama ya da sunma biçimlerinin kitleler üzerinde faklı algılar oluşturduğunu belirten İspir, "Bu anlamda bizim de AA ile dünyadaki rakiplerimizle rekabeti sürdürebilmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.
Rekabet için insan kaynağına ihtiyaç olduğunu vurgulayan İspir, şöyle devam etti:
"Özellikle AA ya da Türkiye'deki farklı medya kuruluşlarına iletişim fakültesi öğrencileri aracılığıyla insan kaynağı yetiştirmeye çalışıyoruz. Son dönemde iletişim fakültelerinin sayısının çok fazla arttığını biliyoruz. Bu anlamda niceliğin öne çıktığını, niteliğin biraz azaldığını görüyoruz. Bunun olumsuz sonuçlarından bir tanesi, kaliteli öğrencinin gelmemesi. Oysa ki biz iyi bir iletişimcinin çok iyi entelektüel olması gerektiğini söylüyoruz. Habercilik hayatın her alanıyla ilgili ciddi bilgiye sahip olmayı gerektiriyor. Sadece haber yapmayı öğrenmekle ya da haberi yazmakla haberci olunmuyor."
İspir: Habercilik ciddi eğitim gerektiriyor
İspir, haberciliğin ciddi anlamda eğitim süreci gerektirdiğini, fakültelerin büyük ölçüde bunu üstlenmeye çalıştığını anlattı.
Bu işin diğer ayağının uygulama ve pratik alanı ile öğrencilere sağlanan staj imkanı olduğuna işaret eden İspir, "Ancak AA ve TRT gibi bu anlamda ciddi okul işlevi üstlenmiş kurumlarımızın da belli bir kapasitesi var. Tüm öğrenciler burada staj yapamıyorlar." diye konuştu.
"Sektöre yönelik motivasyon sağlayacak"
Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılında öğrenciler için düzenlediği "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesinin öğrencilere katkı sunacağının altını çizen İspir, şunları kaydetti:
"Bu proje ve yarışma öğrencilerimizin hem üretimleri açısından bir teşvik olacak hem de yaptıkları işin ne kadar değer gördüğünü değerlendirme imkanı sunacak. Bir anlamda sektöre yönelik motivasyon sağlayacak. Belki ileriye yönelik kendileri için farklı bir imkan sağlayacak. En azından bir farkındalık oluşturacak. Biz de bu proje aracılığıyla öğrencilerimizi yarışmaya katılmak için teşvik edeceğiz ve bu anlamdaki üretimleriyle başvurularını sağlamaya çalışacağız."
SAÜ İletişim Fakültesi Dekanı İşman: AA geleceğin iletişimcilerinin yetiştirilmesinde iyi bir hizmet veriyor
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytekin İşman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin anlamlı ve verimli olduğunu söyledi.
Bu projenin 10-20 belki 100 yıl ilerisini düşünerek geleceğin haberci ve iletişimcilerinin yetiştirilmesine kattı sağlayacağına inandığını dile getiren İşman, "Anadolu Ajansı daha önce gerçekleştirdiği kitaplarla ön plana çıktı, akademik camiaya destek açısından. Bu proje de iletişim fakültesi öğrencilerine özgün bir proje. İletişim fakültesi öğrencilerinin mezun olduktan sonra iş bulması açısından öğrencilere faydalı olacaktır çünkü iletişim teknolojileri ve mesleği her geçen gün değişiklik göstermekte." diye konuştu.
Dekan İşman, daha önce yazılı basın önemliyken artık dijital basının ön plana çıkmaya başladığını ifade ederek, "Gazetelerin daha çok dijital versiyonları ön planda. Bu yüzden Anadolu Ajansının kendi meslek yapısı itibarıyla geleceğin iletişimcilerinin yetiştirilmesi konusunda Türkiye'mize iyi bir hizmet verdiği inancındayım." dedi.
"Hem kuramı hem pratiği içeren bir proje"
Projenin teorik ve kuram boyutunda olmadığını aktaran İşman, "Hem kuramı hem pratiği içeren bir proje. Öğrencilerimiz de bu projeye hazırlanıyor. Önce kuramsal çalışmasını yapıp pratiğe dökme açısından da öğrenciye büyük katkı sağlayacağı inancındayım." şeklinde konuştu.
Prof. Dr. İşman, üniversitelerin belli bir aşamadan sonra kuramda kaldığını, uygulamaya geçmede sıkıntılar yaşandığını dile getirerek şöyle konuştu:
"Uygulamanın ön planla olduğu, öğrencinin kuramsal bilgileri pratiğe dökmesi açısından da '100 yılın projesi' diye adlandırabilirim. Ajans tarafından hazırlanan 'Muhabir' kitabı da güzel bir çalışma. Üniversitelerin imkanları kıt olduğu için bu tür projeler Anadolu Ajansından gelirse iletişim fakülteleri açısından büyük bir uygulama fırsatı elde ediyor. Akademik camiaya da destek sağladığı için Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.