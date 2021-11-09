IKBY'nin Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Maruf, AA'yı ziyaret etti
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Bakan Maruf ve beraberindeki heyeti, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.
Karagöz, Maruf’u konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Maruf da ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.
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