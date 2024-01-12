IKBY Başkanlığı Sözcüsü Şahab, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Şükür"ü seçti
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şahab, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Erbil
Şahab, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceledi.
Şükür
"Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven’in “Şükür”, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Muhammad Fayq’ın "Toplu mezar" ve çevre-yaşam kategorisinde Ahmed Abd Alkawey’in çektiği “Masum teknoloji” karelerini oylayan Şabab, haber kategorisinde David Peinado’nun “Nehire karşı” ve spor kategorisinde ise Annika Hammerschlag’ın “Çöplük topçuları” fotoğraflarını seçti.
Toplu mezar
Şahab, deprem sonrası IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Türkiye’yi ziyaret ettiklerini belirterek, "Yaşanan felaketi kendi gözlerimizle gördük. Tüm kurtuluşların insanlık için büyük bir değeri vardır. Burada anne ile çocuğun birlikte kurtulması çok dikkat çekici. O nedenle bu fotoğrafı beğendim." yorumunda bulundu.
Masum teknoloji
İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze’ye ilişkin fotoğrafı değerlendiren Şahab, “Zorluklar çekmiş bir halk olarak Gazze'de yaşananları daha iyi anlıyoruz. Burada toplu mezar fotoğrafı var ve beğenmemin nedeni de Kürtlerin gömüldüğü toplu mezarların üzerimdeki etkisidir. Enfal'i yaşayan biri olarak toplu mezar gördüğümde o acı anıları hatırlıyorum." diye konuştu.
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Nehire karşı