Euro
6.44
Dolar
5.80
BIST 100
108,011.50
Altın
1,464.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"nda konuşuyor
logo
Kurumsal Haberler

Iğdır Valisi Ünlü'nün tercihi 'Beyaz Yürüyüş' oldu

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bülent Mavzer   | 10.12.2019
Iğdır Valisi Ünlü'nün tercihi 'Beyaz Yürüyüş' oldu Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Iğdır

Iğdır Valisi Enver Ünlü, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı. 

Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş" fotoğrafına oy veren Ünlü, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Vali Ünlü, fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu belirterek, dünyadaki sıcak haberleri tarafsız şekilde kendilerine ulaştıran tüm Anadolu Ajansı muhabirlerini yürekten kutladığını dile getirdi.

Kendisinin de oy verdiği "Millilerden asker selamı" fotoğrafını çeken ve Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan foto muhabiri Mustafa Yalçın'a "geçmiş olsun" dileklerini ileten Ünlü, "Anadolu Ajansı ve tüm muhabirlerin görevlerini güvenli bir şekilde icra edebilmeleri gerekiyor. Habercilere yapılan bu tür menfur saldırıları da kınıyorum. Bugün Dünya İnsan Hakları Günü'nde basın mensuplarına yapılan bu tür kötü saldırıların da büyük bir insan hakları ihlali olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.


Beyaz yürüyüş

Ünlü, bütün dünyada, Anadolu Ajansı'nın güzel fotoğraf çeken fotoğrafçıları olduğunu, her yıl yapılan uygulamayı çok güzel bulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Fotoğrafları beğenirken bizi biz yapan değerleri düşünerek oylama yaptım. Ordusunu, milletini sevmeyen bir milli sporcu düşünülemez. Milli sporcular milli hassasiyetlerle ve milli duygularla başarılı olurlar. Milli takımımız da genç olmalarına rağmen geçen yılın şampiyonundan 4 puan almayı başardı. Mehmetçiğe asker selamı gönderdiler, biz de buradan Mehmetçiğimizi selamlıyoruz. Bu nedenle Mustafa Yalçın'ın 'Millilerden asker selamı' fotoğrafına oy verdim."

Oy verdiği diğer bir fotoğrafın da eğitim öğretim hayatını karlı bir havada yapan ve okula giden kız çocuklarının mücadelesini yansıtan fotoğraf olduğunu aktaran Ünlü, "Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın güzel bir fotoğrafıydı, oyumu ondan yana kullandım. Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün çektiği 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu', sondaj gemimizin Çanakkale'den geçerken Seyit Onbaşı'nın selamlaması güzeldi. Seyit Onbaşı bu sefer dost bir gemiyi selamladı. Bu Akdeniz sularında milli hakimiyetimizi çok derinden temsil eden güzel bir kare, anlamlı buldum ve oy verdim." diye konuştu.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye muhalefeti: Anayasa görüşmelerini rejim engelliyor
Kurgu ve gerçek arasında: Osmanlılar ve Arap dünyası
İngiltere'de seçimin gündemi ekonomi politikaları
Türkiye-Libya anlaşmasının hukuki ve stratejik boyutları
Devasa sorunlarını çözmeden Fransa’da sular durulmaz

Benzer haberler

Iğdır Valisi Ünlü'nün tercihi 'Beyaz Yürüyüş' oldu

Iğdır Valisi Ünlü'nün tercihi 'Beyaz Yürüyüş' oldu

Muşlu taksicilerin tercihi 'Huzur Yaylası' oldu

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'in tercihi 'Gazze'de enkazlar arasında iftar' oldu

Hidayet Türkoğlu'nun tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu

Hidayet Türkoğlu'nun tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu
Uşak Valisi Kocabıyık'ın tercihi 'Şahika Ercümen'den dünya rekoru'

Uşak Valisi Kocabıyık'ın tercihi 'Şahika Ercümen'den dünya rekoru'
Lapena ve Zandalasini'nin tercihi 'Kadınlar futbolu heyecanı 'ile 'Çıldır Gölünde kış şöleni' oldu

Lapena ve Zandalasini'nin tercihi 'Kadınlar futbolu heyecanı 'ile 'Çıldır Gölünde kış şöleni' oldu